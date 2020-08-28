12 районам Одесской области передали новенькие автобусы для школ

27 августа двенадцати районам Одесской области председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый передал новые школьные автобусы.

Об этом на своей странице в Facеbook написал глава ООГА.

«Сделали ещё один важный шаг для повышения качества образования в Одесской области. Сегодня передали 12 машин для учащихся следующих районов: Тарутинский, Беляевский, Балтский, Березовский, Савранский, Кодымский, Любашевский, Окнянский, Захаровский, Лиманский, Белгород-Днестровский и Овидиопольский.

Чтобы дети и учителя, которые живут в сельской местности, могли с комфортом и бесплатно добираться до своих школ», — написал руководитель области.



Всего в этом году будет передано 24 новых школьных автобуса. Оставшиеся 12 будут переданы через неделю.

«Проблема обновления транспорта по районам давно уже остро стоит, и если раньше каждый район самостоятельно решал этот вопрос, то в этом году Одесская ОГА решила этот вопрос централизованно. Лично для меня безопасность детей и качественные и доступные условия обучения — это приоритет», — подчеркнул Максим Куцый.

По сообщению главы ОГА, каждый автобус укомплектован бесконтактными термометрами, которые региону передала Одесская областная организация Красного Креста.

Как сообщала Одесса News, в августе 2012 года Максим Куцый принял от офиса Международного комитета Красного Креста в Одессе помощь для учебных заведений региона.

Фото: «Одесса»