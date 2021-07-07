Одесским спасателям прибавилось работы: обвалился дом на Старопортофранковской

Вчера, 6 июля, в 12:06 обвалился дом по улице Старопортофранковской в Одессе.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию первых подразделений было установлено, что разрушенное здание — не жилое, а в прошлом — котельная отделения дезинфектологии.

Стройматериалы с площади 100 квадратных метров обрушились на парковочную зону, где под лёгкими навесами стояли автомобили. Частично повреждены 2 автомобиля, владельцы которых устанавливаются.

«Существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов», — отмечают спасатели.

Погибших и пострадавших нет. В особой помощи психологов никто не нуждался.

Обвал произошёл незадолго до разрушения дома по улице Степовой в Одессе, под руинами которого нашли мёртвой 83-летнюю старушку, о чём писала Одесса News.

Фото: ГС ГСЧСУ в Одесской области

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