В Одессе реставрируют Дом с атлантами

22 января мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание и проинспектировал ход реставрационных работ на зданиях – памятниках архитектуры, расположенных в ряд по ул. Гоголя.

Как сообщает официальный сайт города, мэр Одессы осмотрел ход реставрации трёх архитектурных объектов: домов №5 (построен в 1899 г.) и № 7 (построен в 1900-1901 гг.), принадлежавших семье Фальц-Фейнов, более известным одесситам как Дом с атлантами; дом №9 по ул. Гоголя – жилой дом Шемякина (построен в XIX веке), в котором с 1906 по 1954 годы жил выдающийся учёный-офтальмолог Владимир Филатов.

«В ходе проведения реставрации на всех трёх объектах выполняются работы по замене кровельного покрытия, усилению и замене части стропильной системы, её обработке огнезащитными материалами и установке молниезащиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно проводятся ремонтно-реставрационные работы на фасадах зданий с обновлением лепного декора и устройством ночной подсветки. Работы находятся на различных стадиях выполнения, завершить их запланировано до середины лета.

«С 2015 года в Одессе ведётся системная работа по реставрации зданий – памятников архитектуры. В первую очередь, мы восстанавливаем наши туристические маршруты», — отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, знаковым событием прошедшего года стало открытие после реставрации Дома Руссова. Продолжаются ремонтно-реставрационные работы на Доме Либмана.