У кого в Одессе с утра 23 января пропадёт свет

23 января в Одессе от электроснабжения будет отключено несколько улиц.
Об этом сообщила компания «Одессаоблэнерго».
Предупреждается, в частности, что света не будет с 8:00 до 17:00 у потребителей по ул. Пушкинской, 41, 45, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71.
С 9:00 до 17:00 свет пропадёт по таким адресам:
— ул. 3-я линия (Лиманчик), 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268;
— просп. Академика Глушко, 13, 19, 17/1, 17, 17/2;
— ул. Большая Арнаутская, 33, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
— Гимназическая, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 8/10, 22, 24, 26, 28, 30;
— Дача Ковалевского, 142, 140/13, 1406, 140/5, 140/14, 140/12, 140/9, 140/3, 107/109;
— Канатная, 72, 74, 76, 78;
— Лейтенанта Шмидта, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17;
— Малая Арнаутская, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 46а, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
— Осипова, 37, 39, 41, 43, 45, 5052, 50/52;
— Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48, 50, 52, 56;
— переулок Амундсена, 9, 11.