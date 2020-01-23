У кого в Одессе с утра 23 января пропадёт свет

23 января в Одессе от электроснабжения будет отключено несколько улиц.

Об этом сообщила компания «Одессаоблэнерго».

Предупреждается, в частности, что света не будет с 8:00 до 17:00 у потребителей по ул. Пушкинской, 41, 45, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71.