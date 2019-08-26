Дом моряков в Одессе защитили Госреестром недвижимых памятников

Дворец моряков на Приморском бульваре,9 в Одессе внесли в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

Отмечается, что в реестр внесён «объём фасадного здания» Дворца, построенного в 1829-1830 годах. Автором проекта выступил известный архитектор Франческо Карло Боффо, который построил в Одессе немало знаменитых зданий. Заказчиком создания дворца являлся помещик Шидловский. Со временем дворец перешёл во владение графине Марии Нарышкиной. В марте 1918 года здание дворца было оккупировано австро-немецкими войсками. После установления в Одессе советской власти 6 декабря 1924 года в здании открыли Дворец моряков.

Анализируя решение Минкульта, издание «Пушкинская» обращает внимание на отсутствие в решении судьбы флигелей, входящих в комплекс дворца. Ведь именно на их сносе настаивают те, кто хочет построить на их месте отель «Radisson Blu». План их таков: отреставрировать часть здания и достроить ещё 7 этажей на месте боковых флигелей, которые как раз и не вошли в госреестр.

Противники строительства утверждают, что боковые флигели – неотъемлемая часть бывшего Дворца моряков. А это означает, что сносить их или перестраивать нельзя. Они подлежат только реставрировать.

Фото: Пушкинская, Думская