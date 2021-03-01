Сначала трещина — потом обвал: жильцов с одесской Нежинской отселяют

В ночь с 28 февраля на 1 марта произошло обрушение части трёхэтажного жилого дома по адресу: ул. Нежинская, 16. В результате обвала никто не пострадал.

Как сообщала Одесса News, ранее, 27 февраля, жители этого дома сообщили, что произошёл сдвиг несущей стены (разрыв маячков) и образовалась внушительная трещина со стороны торца дома.

Для обследования здания сразу же выехали специалисты Департамента городского хозяйства Одесского горсовета.

«Этот дом находился у нас на контроле с тех пор, как появилась небольшая трещина на торце здания и на неё были установлены маяки. Однако несущая стена резко начала деформироваться и трещина на здании значительно увеличилась. В субботу мы отселили жильцов и начали работы, направленные на удержание стены дома, но не успели и произошло обрушение. Возможно, что причиной обрушения могли стать ремонтные работы в доме», — отметил вице-мэр Дмитрий Жеман.

Как отметил заместитель директора Департамента городского хозяйства Виталий Цуркан, после визуального обследования сразу же на месте было принято решение о частичном отселении жителей двух домов, так как была угроза обрушения.

«К сожалению, предотвратить обрушение аварийной части дома не удалось. В ночь на 1 марта произошло обрушение второго и третьего этажей, а также двухэтажного флигеля квартиры №5. Мы предложили отселение всем 16 жильцам пострадавших квартир. 12 человек пожелали переехать к родственникам, а четверым было предоставлено временное жильё в общежитии КП «Одесгорэлектротранс». В настоящее время маневренный жилой фонд Одессы составляет 21 квартиру, 5 из них свободны, поэтому в ближайшее время люди смогут туда временно переехать», — рассказал замдиректора Департамента городского хозяйства Виталий Цуркан.



На сегодняшний день отселены жильцы, чьи квартиры располагались в правой стороне фасадного флигеля на ул.Нежинской, 16 (6 квартир, в которых проживало 9 человек), а также жильцы примыкающего к нему дома по адресу: ул. Конная, 18 (3 квартиры, в которых проживало 7 человек).

Как отметили в Департаменте городского хозяйства, на данный момент к работам по спасению частично обрушившегося дома — памятника архитектуры — привлечены специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры, а также частная компания, специализирующаяся на подобных разрушениях. После полного завершения обследования здания будет дано заключение о возможности восстановления этого памятника архитектуры — 1879 года постройки, известного как «Доходный дом Стретинской церкви».

Фото и видео: «Одесса»

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