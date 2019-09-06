Свитолиной не удалось прорваться в финал Открытого чемпионата США

Одесситка Элина Свитолина уступила американке Серене Уильямс в 1/2 финала заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке с общим призовым фондом $50,4 млн.

За выход в финал соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина за 1 час 10 минут проиграла Уильямс (8) со счетом 3:6, 1:6, сообщает XSport.

Для теннисисток это был шестой очный поединок. В активе Элины единственная победа над Сереной — на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Несмотря на поражение, результат в Нью-Йорке позволит первой «ракетке» Украины вернуться на третью строчку мирового рейтинга.

37-летняя Уильямс десятый раз в карьере выступит в финале US Open. В коллекции Серены пока 6 титулов на Открытом чемпионате США. За свой 24-й успех на турнирах серии Grand Slam американка будет бороться с победительницей встречи Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13).