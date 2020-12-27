В Одессе ночью снесли хату бракосочетаний имени Саакашвили

Знаменитую хатынку для бракосочетаний, установленную в 2016-м году возле здания облгосадминистрации, снесли.

Работы по сносу проводились почему-то ночью. И с утра коммунальщики уже расчищали землю на месте стилизованного украинского домика, пишет Grad.ua.

Как сообщала Одесса News, установку хатынки инициировал в 2016-м году тогдашний глава облгосадминистрации Михаил Саакашвили. В домике проводили так называемые быстрые бракосочетания – когда жених и невеста в течение суток после подачи заявления могли официально стать мужем и женой. И если саму такую возможность одесситы приветствовали, то дизайн хатынки, особенно в сочетании с окружающей архитектурой, многие подвергали критике.



Со временем для заключения браков обустроили другое помещение, и хатынка стала приходить в упадок. У специалистов появилось предложение перевезти домик в Кодыму, в этнографический музей. Однако никаких официальных разъяснений о судьбе хатынки пока нет.

По поводу сноса домика Михаил Саакашвили незамедлительно прореагировал в своём Facebook: «Это было первое в Украине место, где по примеру Батуми и Лас-Вегаса, опыт которых мы копировали, можно было 24 часа в сутки оформить брак без лишних проволочек. Хатынка была бешено популярна и стала любимым местом не только одесситов, но и гостей города. Только очень злобные и тупые бандерлоги могли ополчиться на это место лишь потому, что оно было связано с моим именем».