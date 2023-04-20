В Одессе гостит французская делегация из региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег

В Одессе с официальным визитом находилась французская делегация во главе с президентом региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег г-ном Рено Мюзелье.

Об жтом в Facebook сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации.

Отмечается, что визит состоялся в рамках Международного Саммита городов и регионов «Партнёрство ради победы», в декабре 2022 года состоялось торжественное подписание Декларации о сотрудничестве между Одесской областью и Регионом Прованс-Альпы-Лазурный Берег в рамках 5-го ежегодного форума «Средиземноморье будущего», проходившего в городе Марсель.

19 апреля с французскими гостями встретились и.о.главы Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков и Одесский городской голова Геннадий Труханов.

«Участники двусторонней встречи почтили память погибших защитников Украины на Западном кладбище», — говорится в собщении.

В ходе встречи в Одессе стороны обсудили, в частности, предоставление гуманитарной помощи и участие представителей региона-партнёра в разработке Стратегии послевоенного восстановления Одесской области.

«Французская сторона выразила желание присоединиться к работе по подготовке Стратегии восстановления Одесщины, в частности, путём участия в рабочих встречах по соответствующим направлениям и пригласила к реализации совместных проектов в контексте реализации программ Европейского Союза», — отметил по результатам переговоров Борис Волошенков.

Также во время визита Президента региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег в Одесскую область было объявлено о передаче трёх реанимационных столов для Одесской областной детской больницы через украинско-французскую организацию Aide Médicale et Caritative France-Ukraine.

Затронули в разговоре и вопросы, связанные с актуальной ситуацией безопасности.

Обязательным пунктом программы французской делегации стал обзор объектов в центре Одессы, который недавно включён в список исторического наследия ЮНЕСКО.

Как сообщала Одесса News, 14 апреля в Одессу с официальным визитом прибыла делегация итальянского города Венеция во главе с мэром города господином Луиджи Бруньяро.

Фото: «Одесса», ООГА

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