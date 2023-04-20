Измаильский винзавод ушёл с молотка за 200 миллионов гривен

Фонд государственного имущества Украины продал Измаильский винодельческий завод за 200 млн. грн.

Торги прошли в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи, — сообщает пресс-служба ФГИУ.

«ФГИУ 19 апреля провёл приватизационный онлайн-аукцион по продаже Измаильского винзавода. Во время аукциона стоимость винзавода выросла в 11 раз (с 17,9 млн. грн. стартовой цены до 200 млн. грн. победной). За право приватизации в торгах соревновались 4 участника», — говорится в сообщении.

В состав активов винзавода входят винхранилище, цех переработки винограда, цеха разлива, цех изготовления шампанских вин, склад готовой продукции, выставочный комплекс и админздания.

Общая площадь помещений составляет 27,2 тыс. квадратных метров. Активы находятся в Одесской области в Измаиле, а также в пгт Суворово, с. Плавни и с. Приморское (база отдыха).

Победитель аукциона имеет 20 рабочих дней для оплаты стоимости лота после дня завершения аукциона. Только после поступления средств в бюджет подписывается договор купли-продажи.

Если победитель откажется от уплаты суммы, он потеряет гарантийный взнос в размере 3,57 млн. грн. (20% от стартовой цены). Эти средства будут отнесены к госбюджету.

Кстати. С начала 2023 года аренда госимущества принесла в бюджет 218,4 млн. грн. Наибольшее количество поступлений обеспечила Одесская область — 87,0 млн грн.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года Фонд государственного имущества Украины продал Одесский завод шампанских вин за 195 млн грн.

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