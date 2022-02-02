Продано: Одесский завод шампанских вин ушёл с молотка

Фонд государственного имущества Украины продал Одесский завод шампанских вин за 195 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

«1 февраля состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса «Одесский завод шампанских вин» с результатом 195 миллионов 300 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

На торгах конкурировали 7 участников, которые увеличили цену более чем в два раза: от стартовых 87,38 млн грн до 195,0 млн грн.

По информации ТАЙМЕРА, покупателем стало ООО «Элитбуд Груп», основанное в Одессе в сентябре 2007 года, связанное с именем нардепа Алексея Гончаренко. Основал ООО «Элитбуд Груп» некто Аскольд Коваль с Алексеем Гончаренко и Константином Садаковым, но в 2010 году Гончаренко и Садаков из числа соучредителей выбыли. Фирма зарегистрирована в переулке Катаева, 3, не владеет каким-то значимым имуществом или техникой и не имела доходов и расходов с 2016 года.

Аскольд Коваль, который в настоящее время является единственным владельцем и директором предприятия, с 2020 года также является совладельцем фирмы «Винфорт» (также зарегистрирована в переулке Катаева, 3). Та, в свою очередь, была владельцем акций ЧАО «Завод шампанских вин» — арендатора имущества завода. Правда, в 2019 году она продала акции некому ООО «Трансфорт». Эту фирму в 2002 году основали всё тот же Аскольд Коваль, а также Сергей Лысов, Сергей Черненко и Юрий Мельник. Интересно, что зарегистрирована фирма была всё в том же переулоке Катаева, 3. Позже к учредителям фирмы присоединился совладелец «Винфорта» Дмитрий Сайфудинов, однако в 2015 году все вышеуказанные лица, кроме Волкова, из состава учредителей предприятия вышли. В настоящий момент фирма зарегистрирована на всё того же Виктора Волкова, а также (через инвестфонд «Юг-Девелопмент») на некий инвестиционный фонд «Юг девелопмент».

Кстати, ЧАО «Завод шампанских вин» тоже участвовало в аукционе, но безуспешно.

Таким образом, создаётся впечатление, что «Элитбуд групп», «Винфорт» и «Трансфорт» входят в сферу влияния одной и той же бизнес-группы, которая сначала арендовала завод у государства, доведя до остановки производства, а теперь и выкупила его в собственность.

В Фонде отмечают, что завод приостановил свою деятельность ещё в 2018 году. Предприятие фактически не функционирует из-за необходимости в безотлагательной модернизации технического оснащения. В состав актива входят 35 объектов недвижимого имущества, 803 единицы машин и оборудования, 7 транспортных средств и оборудования.

После заключения договора купли-продажи новый собственник обязан выполнять все приватизационные условия, в частности, обеспечить сохранность профильной деятельности; содержать защитное сооружение гражданской защиты в готовности; заключить с государственным органом охраны культурного наследия охранный договор на памятник с изложением его существенных условий.

Также новый владелец обязан содержать помещение в надлежащем состоянии; возместить в течение 30 календарных дней со дня перехода права собственности на расходы Регионального Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областях на проведение оценки единого имущественного комплекса «Одесский завод шампанских вин» в размере 39 500,0 гривен (без НДС).

Фонд госимущества будет контролировать выполнение собственником всех приватизационных условий. В случае невыполнения взятых на себя обязательств новым собственником завода договор купли-продажи будет расторгнут.

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