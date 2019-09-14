Определился обязательный претендент на бой с Ломаченко

13 сентября американский боксёр Девин Хэйни победил россиянина Заура Абдуллаева в бою, который проходил в Нью-Йорке.

как сообщает XSport, Хэйни стал обладателем титула «временного» чемпиона в лёгком весе по версии WBC и обязательным претендентом на полноценный титул WBC, принадлежащий боксёру из Белгород-Днестровского Василию Ломаченко.

Отмечается, что непобежденный 20-летний американец имел полное преимущество на ринге в четвёртом раунде. Россиянин отказался от продолжения боя перед пятым раундом, мотивируя своё решение травмой.

«Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что в случае отказа от поединка с Хэйни, Ломаченко должен лишиться своего титула.

Девин Хэйни заявил после победы над россиянином, что действующий обладатель титула Василий Ломаченко не сможет избежать встречи с ним.

Американского проспекта цитирует The Ring.

«Это «Номаченко», ведь он не хочет драться со мной. Ломаченко, давай устроим этот поединок! Абдуллаев был вторым номером, и я уничтожил его. Если я такой лёгкий оппонент, «Номаченко» должен драться со мной и убрать меня со своего пути».

Как сообщала Одесса News, Ломаченко в августе стал чемпионом мира в лёгком весе по версии WBC. Он победил британца Люка Кэмпбелла согласно решению судей. Также Ломаченко является чемпионом по версиям WBA и WBO.