Суд арестовал одесского бизнесмена Галантерника заочно

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника.

Об этом информирует в Telegram Центр противодействия коррупции.

«Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олийнык заочно арестовала одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого в СМИ называют «теневым хозяином Одессы», — говорится в сообщении.

Следствие считает его организатором в создании преступной организации и незаконном завладении землёй территориальной громады Одессы, которая нанесла ущерб громаде в объёме более 558 миллионов гривен. По этому делу якобы фигурирует и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что Галантерник находится за пределами Украины. Прокурор во время заседания заявил, что подозреваемый в последние годы большую часть времени находится за границей. В 2017 году его не было в Украине 215 дней, в 2018 – 221, в 2019 – 240, в 2020 – 191. В этом году он находился за пределами Украины 56 дней.

Адвокаты называли меньшие временные отрезки, однако признали, что он часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.

Как сообщала Одесса News, 2 ноября НАБУ объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника, как лица, скрывающегося от досудебного расследования. Датой исчезновения считается 31 августа 2021 года, место исчезновения — город Харьков.

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