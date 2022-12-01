Руководителя одесской общественной организации будут судить за вымогательство

Прокуроры Одесской областной и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя одесского обособленного подразделения одной из антикоррупционных общественных организаций по факту вымогательства.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что глава подразделения требовал у руководителя сельскохозяйственного предприятия региона 600 тысяч долларов США, иначе он обнародует сведения о якобы незаконной реорганизации предприятия и другой дискредитирующей потерпевшего информацию.

«Пытаясь психологически давить и шантажировать директора, обвиняемый с августа 2021 года неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобами и требованием инициировать проверку обстоятельств реорганизации предприятия. Кроме того, во время личных встреч с потерпевшим общественный деятель сообщил о наличии у него якобы компрометирующих материалов, разглашение которых вызвало бы общественный резонанс и повлияло на его репутацию», — говорится в сообщении.

Наряду с этим, председатель общественной организации отметил, что потерпевшему выгоднее «откупиться», ведь в случае обнародования так называемого «компромата», он понесёт значительно больший ущерб. При этом неоднократно угрожал физической расправой и финансовым разорением.

Ранее Одесса News писала о сообщении, которое было предъявлено о подозрении этому «общественному деятелю» в шантаже и вымогательстве.

Фото: Одесская облпрокуратура

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