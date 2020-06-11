Чиновница Одесской ОГА фиктивно трудоустроила свою знакомую

Руководительница одного из департаментов Одесской областной госадминистрации будет отвечать перед Законом за присвоение бюджетных средств.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновницы, подозреваемой в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами.

По данным следствия, руководитель ведомства с марта 2019 по январь 2020 года совершила хищение бюджетных средств путём фиктивного трудоустройства своей знакомой в возглавляемом ею Департаменте.

Отмечается, что чиновница систематически подписывала недостоверные официальные документы, послужившие основанием для необоснованного начисления заработной платы её знакомой. После чего, путём снятия наличных с банкоматов, завладела более 118 тысячами гривен бюджетных средств, чем нанесла имущественный ущерб интересам государства.

Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом и по ходатайству прокуратуры её отстранили от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

По данным СМИ, речь идёт о бывшем директоре департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества Одесской ОГА Евгении Волынец.