Вражеский истребитель вечером 2 июля ударил по Белгород-Днестровскому району

Поздним вечером 2 июля из истребителя Су-30 враг ударил по Белгород-Днестровскому району Одесской области ракетой Х-31.

Как сообщает представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на Telegram-канале, ракета попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.

Пострадавших нет.

Как отмечает спикер ООВА, кроме того, вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по о. Змеиному.

Как сообщала Одесса News, вследствие ракетных ударов по Белгород-Днестровскому району 1 июля погиб 21 человек, из них 1 ребёнок, пострадали 39 человек, из них 6 детей, спасены 8 человек, из них 3 детей.

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