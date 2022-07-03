Смерть на пляже: два одессита решили поплавать в заминированной зоне

2 июля на одном из пляжей курортного посёлка Каролино-Бугаз Одесской области мужская компания решила отдохнуть, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль черноморского побережья и прибрежных вод.

По официальному сообщению оперативного командования «Юг», во время заплыва в море один из отдыхающих взорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни.

Отмечается, что второй пловец получил контузию и лёгкие царапины, отказавшись от госпитализации.

ОК «Юг» вновь напоминает о минной опасности. Запрет посещать пляжи — это не ужастики, распространяемые военными и не препятствие отдыху. Это реальная забота о сохранении ваших жизней.

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