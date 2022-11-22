Украина оказалась на 71-м месте в рейтинге продбезопасности среди 113 стран

Развязанная Россией война привела Украину на 71-е место в глобальном рейтинге продовольственной безопасности среди 113 стран.

Об этом сообщила компания The Economist Intelligence Unit, разработавшая исследование, пишет издание ГОРДОН.

Первое место в рейтинге занимает Финляндия, последнее – Сирия.

Глобально показатели свидетельствуют, что за последние несколько лет уровень доступности сельскохозяйственных ресурсов улучшился. Однако в целом в сельском хозяйстве показатели остаются низкими.

В комментарии к рейтингу компания отмечает, что полномасштабное вторжение РФ существенно повлияло на состояние продовольственной безопасности в Украине. По показателю «Доступность продуктов питания» Украина получила 48,1 балла из 100 и занимает 93-е место в мире и 26-е место из 26 страны Европы.

Худший показатель украинской продовольственной безопасности – «Постоянство и адаптивность» (43,5 балла из 100 и 94-е место глобального рейтинга).

«Он отражает существенные проблемы доступа и управления водными ресурсами, а также недостатки в системе управления рисками», – говорится в комментарии.

По показателю обеспечения продуктами питания Украина занимает худшее место в Европе и 65-ю строчку глобального рейтинга. Это вызвано существенным ростом цен, изменением средних затрат на продукты питания и отсутствием мощных государственных программ защиты, отмечают авторы исследования.

По фактору качества и безопасности пищи Украина получила 71,3 балла из 100 (52-я строчка глобального рейтинга). По оценкам экспертов, украинцы употребляют достаточно качественного белка, а пищевые продукты в целом безопасны, хотя рацион среднего украинца не отличается разнообразием.

Как сообщала Одесса News, опрос Социологической группой «Рейтинг» в октябре 2022 года подтвердил динамику роста числа тех, кто считает, что дела в стране двигаются в правильном направлении.

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