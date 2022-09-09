Украина официально предоставила досье как страна-кандидат на проведение «Экспо–2030»

Украина официально предоставила регистрационное досье в Международное бюро выставок (BIE) в рамках участия в отборе страны-кандидата на проведение Всемирной выставки «Экспо – 2030».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что украинская делегация с официальным визитом в Париже представила работу почти на 600 страницах.

«Этот шаг является ключевым и обязательным для каждой страны-кандидата на этапе рассмотрения проекта и в процессе голосования. Досье кандидата определяет масштабное видение проведения выставки, включая детали по запланированному месту проведения, темы и прогнозы по количеству посетителей, финансированию и расходам. Украина претендует на проведение Всемирной выставки в Одессе с 26 апреля по 14 октября 2030 года по теме «Возрождение. Технологии. Будущее.» – сообщил директор Департамента инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и туризма Одесской ОВА Роман Григоришин.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года в Украине создан Координационный комитет по подготовке и участию нашего государства в отборе страны-кандидата на проведение Всемирной выставки «Экспо – 2030» в Одессе.

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