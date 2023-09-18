В Одессе школьница умерла от передозировки наркотиками

В Одессе задержан молодой человек, который продал психотропные вещества 14-летней школьнице, скончавшейся в больнице от передозировки.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что про смерть школьницы от психотропов полицию проинформировали медики. При осмотре дома умершей девушки полицейские обнаружили амфетамин. Также были исследованы записи с камер видеонаблюдения в районе проживания девушки, которые помогли установить лицо, продавшее ей наркотики.

«Наркодилером» оказался 17-летний подросток, продавший девушке два пакетика с таблетками экстази и амфетамином. Один наркотик школьница успела употребить, второй – изъяли полицейские у неё дома.

«В эту ночь ребёнку стало плохо, её госпитализировали в больницу, где она умерла. Предварительная причина смерти девочки – отравление наркотическими препаратами, окончательная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Также правоохранители установили, что задержанный продавец наркотиков заказывал запрещённые вещества через интернет, получал локацию тайника, из которого забирал «товар» для сбыта.

Во время обыска в квартире парня полицейские изъяли полимерный пакет с амфетамином. Кроме того, правоохранители изъяли электронные весы, упаковочный материал, мобильный телефон, пакеты с кристаллическим, порошкообразным и растительным веществами неизвестного происхождения. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

«Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропного вещества и особо опасного психотропного вещества, а также в сбыте психотропного вещества и особо опасного психотропного вещества, что предусмотрено ч. 2 ст. 307 УКУ», — добавили в полиции.

Юноше грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, в августе 2023 года прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по фактам незаконного изготовления и обращения психотропных веществ, а также приобретения, хранения прекурсоров и оборудования для их изготовления.

Фото: Нацполиция

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