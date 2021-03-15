Запретить нельзя использовать: Украина в 2020 году закупила пальмового масла на 6 млрд грн

Украина в 2020 году импортировала 240 тыс. тонн пальмового масла общей стоимостью свыше 6 млрд грн.

Об этом заявил народный депутат Украины Дмитрий Соломчук во время пресс-конференции «Пальмовое масло в Украине: запретить нельзя использовать», сообщает Укринформ.

«За 2020 год в Украину импортировано 240 тыс. тонн пальмового масла. Если это перевести в гривни — это больше 6 млрд грн. Эти деньги мы инвестируем для фермеров Малайзии и Индонезии», — сказал Соломчук.

Нардеп отметил, что учёными доказан вред для здоровья от использования гидрогенизированного пальмового масла и трансжиров.

Подчёркивается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к правительствам стран исключить трансжирные кислоты промышленного производства из состава пищевой продукции во всём мире до 2023 года. Специалисты организации усматривают в этом главную победу в глобальной борьбе с болезнями: с ожирением, сердечными болезнями, раком, диабетом, расстройством иммунной системы. Эксперты доказали связь между увеличением потребления пальмового масла в 23 странах мира и повышенным уровнем смертности от ишемической болезни сердца. По прогнозам ВОЗ, вскоре каждая 6-я женщина и каждый 4-й мужчина будут иметь положительные онкомаркеры и одна из причин этого — использование гидрогенизированных жиров и трансжиров.

Народный депутат подчеркнул, что нормировать использование пальмового масла в Украине должен законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми», которым предлагается категорически запретить использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах; использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании; гидрогенизированного пальмового масла в пищевых продуктах, в частности, кондитерских изделия — шоколаде, мороженом; ввести значительные штрафные санкции за нарушения; внедрить чёткую и понятную маркировку пищевой продукции, содержащей пальмовое масло.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года прокуратура Одесской области обратилась в Хозяйственный суд области с иском в интересах государства к владельцу судна Stavander (флаг Tuvalu) о взыскании убытков в сумме 65,2 млн грн, причинённых вследствие сброса с судна 8,5 тонн пальмового масла.

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