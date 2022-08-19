Аграриям Украины продлили льготное кредитование

Правительство пролонгировало льготные кредиты для аграриев. По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» до 31 октября можно будет получить до 90 млн гривен.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

«Аграрии смогут на выгодных условиях получать новые кредиты для обеспечения сбора урожая в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9». Максимальная сумма кредита – 90 млн грн. Срок действия – до 31 октября», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 6 месяцев до года пролонгированы кредиты по ставке 0% годовых, которые весной предоставлялись под посевную кампанию.

В Минагрополитики отмечают, что до 31 октября уполномоченные банки будут принимать заявки от сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение кредита в размере до 90 млн грн. Проценты и дальше будут достигать от 0% до 9%, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Отмечается, что на реализацию инвестиционного проекта и рефинансирование задолженности кредит будет предоставляться максимум на пять лет, для финансирования оборотного капитала — максимум на три года.

Заёмщики, которые в течение марта-мая привлекали льготное кредитование под 0% и должны были выплатить эти кредиты уже в августе 2022 года, теперь могут это сделать до февраля 2023 года.

Как сообщала в апреле 2022 года Одесса News, война в Украине уже повлияла на почти 25% мировой торговли зерновыми и привела к росту мировых цен.

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