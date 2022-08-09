Из порта Черноморска вышли два судна с экспортным продовольствием

9 августа очередные 70 тысяч тонн продовольствия «зерновым коридором» отправились из порта «Черноморск».

Как сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры, сегодня 2 судна вышли из порта «Черноморск» с общим объёмом груза 70 тыс. тонн.

«Судно RAHMI YAGGI доставит 5,3 тыс. тонн продовольствия в Турцию, ещё около 65 тыс. тонн кукурузы балкер-панамакс OCEAN LION доставит в Южную Корею», — говорится в сообщении.

Кстати, это уже второе судно-панамакс, отправляющееся из порта «Черноморск».

Как сообщала Одесса News, 8 августа судно Polarnet, которое одним из первых с начала полномасштабной войны вышло из Украины с грузом агропродукции, прибыло в конечный пункт назначения в Турции, его уже разгружают.

Фото: Мининфраструктуры

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