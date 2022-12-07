7 декабря из одесских портов «зерновым коридором» проследовали 4 судна

7 декабря из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 149,3 тысячами тонн агропродукции для Азии и Европы.

В их числе балкер SUGAR с 37,5 тыс. тонн масла для Индии, — говорится в сообщении Министерства инфораструктуры Украины в Facebook.

Отмечается, что сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 20 судов. На них загружается 613,2 тыс. тонн украинской агропродукции.

Также по «зерновому коридору» двигаются 3 судна под загрузку 162,4 тыс. тонн агропродукции.

«С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 529 судов, экспортировавших 13,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы», — резюмируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в декабре в рамках гуманитарной программы «Grain from Ukraine» первое судно с 25 тысячами тонн украинской пшеницы прибыло в порт Джибути для жителей Эфиопии.

Фото: Мининфраструктуры

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