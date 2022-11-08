С коньячного завода «Таврия» в Новой Каховке захватчики вывезли оборудование

С коньячного завода «Таврия», расположенного в захваченной Новой Каховке Херсонской области, российские захватчики ночью вывозили оборудование.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко, комментируя информацию из соцсетей относительно разграбления предприятия российскими захватчиками.

«Заехало на завод очень много транспорта. Как мне сообщили, почти всю ночь транспорт с территории предприятия выезжал и вывозил накрытые брезентом грузы», — отметил мэр.

Он предполагает, что похитить российские захватчики могли у предприятия автоматические линии разлива и наибольшую ценность — спирты для уникального коллекционного коньяка.

Как сообщают телеграм-каналы, есть информация, что российские захватчики разбирают и вывозят завод «Таврия» в Новой Каховке, всё оборудование и продукцию отправляют грузовиками.

Одесса News сообщала, что захватчики отключили в Херсонской области интернет и мобильную связь от украинских операторов; похищают местных жителей, занимаются мародёрством, грабят предприятия.

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