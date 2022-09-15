Россия хочет свой «аммиачный коридор» по Чёрному морю

Украина будет разбираться в деталях инициативы ООН по возобновлению работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и не будет принимать никакого решения, противоречащего интересам страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с главами МИД Литвы и Ирландии пресс-конференции в Одессе, сообщает Укринформ.

«Украина не инициировала эти переговоры. Это инициатива ООН. Будем разбираться в деталях, о чём идёт речь, чем именно занимается Организация Объединённых Наций, и будем решать соответственно», — отметил министр.

«Но, безусловно, что никакие решения, которые противоречили бы национальным интересам Украины, и интересам Украины в сфере безопасности в частности, мы принимать не будем. Ни в связи с этой инициативой ООН, ни в связи с какими-либо другими переговорами», – подчеркнул глава МИД.

Для справки. В западных СМИ появилась информация о том, что ООН оказывает давление на Украину и Россию с целью возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса для его дальнейшего экспорта по Чёрному морю в рамках «зерновой инициативы».

Как сообщала Одесса News, 14 сентября состоялся совместный визит в Одессу министров иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса и Ирландии Саймона Ковени с участием Министра МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod