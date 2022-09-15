Генсек ООН после разговора с Путиным: «До окончания войны ещё далеко»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который провёл в среду, 14 сентября, телефонный разговор с президентом РФ Путиным, считает, что до окончания войны в Украине ещё далеко.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я считаю, что мир необходим – мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но я бы соврал, если бы сказал, что, надеюсь, это произойдёт вскоре», — сказал генсек журналистам.

Он рассказал, что говорил в среду с Путиным об экспорте украинского зерна, выразив надежду, что соглашение, заключённое 22 июля Украиной, Турцией и Россией при посредничестве ООН на 120 дней, будет сохранено. При этом Гутерриш выразил желание, чтобы оно касалось также экспорта российского аммиака.

По его словам, устранение препятствий, «которые всё ещё существуют по экспорту российских удобрений, абсолютно необходимо». Генсек ООН отметил, что ведутся переговоры о возможности экспорта аммиака из РФ через Чёрное море.

«Мы рискуем получить кризис на рынке удобрений. У нас есть новости из разных уголков мира, где посевные площади намного меньше, чем в предыдущем цикле, а это значит, что рискуем иметь в 2022 году реальную нехватку продовольствия», — пояснил Гутерриш.

Кроме того, в разговоре с Путиным он поднял вопрос расследования взрыва в Олёновской тюрьме, в результате которого погибли более полусотни украинских пленных. Гутерриш напомнил, что ООН решила направить миссию для установления фактов, связанных с этой трагедией. Генсек отметил, что по обещаниям Путина, Россия не будет чинить миссии никаких препятствий.

Он выразил надежду, что всех военнопленных обменяют.

Также Гутерриш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими войсками.

Как сообщала Одесса News, Президент США Джо Байден считает, что пока ещё рано говорить, насколько переломно развитие событий в Украине, но однозначно считает прогрессом контрнаступление ВСУ.

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