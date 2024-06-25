В МИД Украины назвали три шага до полноправного членства страны в ЕС

После завершения переговоров о вступлении в ЕС и до того дня, когда Украина станет полноправным членом Евросоюза, останется три шага.

Об этом 24 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Рада», рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

25 июня в Люксембурге пройдёт межправительственная конференция ЕС с Украиной, после которой переговоры о вступлении начнутся официально.

«Будет такая инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться. Это уже будут специалисты, каждый в соответствующих отраслях будет работать над тем, чтобы приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС по каждому блоку», – рассказал Кулеба.

Он отметил, что Украина «буквально в трёх шагах (после переговоров) от членства в ЕС» и «это событие глобального значения для Европы».

«После того как закончатся переговоры, комиссия должна выдать своё заключение о том, что переговоры успешно завершены и Украина достигла соответствия критериям вступления. Затем принимается решение о подписании соглашения о вступлении Украины в ЕС. Это был второй этап. И третий этап – это ратификация соглашения парламентами стран-членов ЕС. После этого всё – мы в Евросоюзе», – подчеркнул Кулеба.

Одесса News информировала, что 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре. В июне 2022 года Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В декабре 2023-го Европейский совет рекомендовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. 13 декабря во время выступления в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина практически полностью выполнила рекомендации ЕК. В марте 2024-го Еврокомиссия подала Европейскому совету предложения по проектам переговорных рамок.

Бельгийское председательство в Совете ЕС проинформировало 14 июня, что постпреды стран – членов Евросоюза одобрили проект переговорных рамок по вступлению Украины в ЕС. 21 июня Совет ЕС принял общие позиции Евросоюза, включая переговорные рамки, для переговоров с Украиной о вступлении. В бельгийском председательстве в Совете ЕС сообщили, что первая межправительственная конференция с Украиной пройдёт 25 июня в 15.30 в Люксембурге.

Зеленский утвердил делегацию Украины для переговоров с ЕС о вступлении, её возглавила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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