Трикотаж с блеском — ткань, которая всегда в тренде

Трикотаж с блеском давно уже приглянулся модницам и модникам, которым хочется и выглядеть хорошо, и комфортно себя чувствовать в одежде.

Если для пошива одежды вы ищете блестящий трикотаж, то именно в интернет-магазине Атлас можно найти широкий выбор такого материала по демократичным ценам. При этом интересные варианты найдут для себя как начинающая швея, так и оптовый покупатель, ведь можно приобрести отрез ткани от 1 метра. К преимуществам интернет-магазина можно отнести оперативную доставку и разнообразие способов оплаты.

Разновидности блестящего трикотажа

Производители могут использовать несколько вариантов, чтобы добиться привлекательного блеска ткани. Так, например, популярной является техника напыления, при помощи которой создаётся ткань «хамелеон». Принцип техники довольно прост – с помощью специального оборудования над материей под давлением распыляется блестящий порошок, он оседает на поверхности и прикрепляется к тканевым волокнам. В результате получается металлизированное покрытие, которое отлично отражает свет. Степень блеска напыления можно регулировать, делая его как умеренным, так и весьма насыщенным.

Сделать трикотаж мерцающим поможет также люрекс – металлизированная нить. Люрекс может подарить металлический блеск не только хлопковому, но также вискозному или шерстяному трикотажу. Следует учесть, что на ощупь итоговый результат будет немного колким.

Для чего можно использовать блестящий трикотаж?

Трикотажное полотно с блеском можно использовать для пошива как праздничной, так и повседневной одежды. Для праздничного варианта можно выбрать ткань с более интенсивным блеском, для повседневного – с деликатным мерцанием. Из такого материала можно шить:

платья;

юбки;

кофты;

лосины;

свитера.

Очень интересно будут смотреться спортивные костюмы из блестящего материала, они пригодятся не только для тренировок, но и для повседневных аутфитов в стиле хип-хоп, стрит-стайл, спорт-шик.

В производстве аксессуаров (шапок, шарфов, перчаток) также широко используют такой трикотаж; усилить эффект мерцания можно с помощью пайеток, блёсток и прочего декора.

Разнообразие блестящего трикотажа позволит каждой моднице выбрать идеальный вариант, а интернет-магазин Атлас порадует отличными ценами и качественным обслуживанием.