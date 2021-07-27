Если у вас есть iPhone 12, защитите его силиконовым чехлом

Лучший способ защитить свой айфон 12 — приобрести для него чехол.

Чехлы на iPhone 12 в большом ассортименте предлагает интернет-магазин «Endorphone».

Большим спросом пользуются чехлы из силикона. Такой чехол защищает Ваш телефон со всех сторон. Вы спросите, а как же кнопки? Все кнопки тоже закрыты чехлом, но при этом легко нажимаются, а разъёмы остаются открытыми для удобного доступа к ним.

Популярны также чехлы из плотного термостойкого 2D или 3D пластика с гладкой глянцевой поверхностью. Все кнопки и разъёмы телефона также остаются открытыми для удобного доступа к ним. Изображение наносится на весь чехол и плавно перетекает с задней части чехла на боковые грани.

Понравится Вам и чехол из плотного термостойкого пластика с приятной на ощупь матовой поверхностью.

Кроме того, любой из этих чехлов Вы можете сделать уникальным, если закажите изображение на него, например, своей собственной фотографии или с разработанным Вами уникальным дизайном. Такое удовольствие будет стоить всего 199 гривен.

Чехол из плотного TPU силикона защитит ваш смартфон со всех сторон, все кнопки закрыты чехлом и при этом легко нажимаются. Изображение на чехол наносится сзади чехла, бока остаются чёрными, разъёмы открытыми для удобного доступа к ним. Внутри чехол покрыт специальной микрофиброй, что обеспечивает максимальную защиту от царапин.

Такие чехлы максимально защитят Ваш айфон от повреждений и падений, более того, будут выглядеть стильно и привлекательно, элегантно и неповторимо.

После оформления заказа на сайте с Вами свяжется менеджер, чтобы подтвердить заказ. После

подтверждения отправка осуществляется через 1-2 рабочих дня. Стоимость доставки «Новой почтой» — 45 гривен, Укрпочтой — 26 гривен. Согласно «Закону о защите прав потребителя» Вы имеете право вернуть товар или обменять его на другой в течение 14 дней с момента получения заказа.

Удивите окружающих своим безупречным стилем с помощью забавного, яркого или нежного аксессуара только из высококачественных и прочных материалов.