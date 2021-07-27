Одесса готовится встретить книжный фестиваль

С 5 по 8 августа 2021 года в Одессе пройдёт книжный фестиваль «Зелёная волна». Фестиваль проходит при поддержке Украинского культурного фонда.

Мероприятия фестиваля будут проходить оффлайн, оффлайн+онлайн и онлайн.

Офлайн-программа

Книжная ярмарка фестиваля — с 5 по 8 августа.

Первая часть офлайн-программы — с 5 по 8 августа.

Вторая часть офлайн-программы — в течение сентября.

Локации: г. Одесса, парк им. Т.Г.Шевченко («Книжная аллея», «Книжная сцена», «Территория детского творчества»), Одесская национальная научная библиотека, Одесский литературный музей, гостиница «Лондонская», галерея «ArtOdessa» и другие.

Видеопрограмма

Видеопрограмма транслируется на интернет-ресурсах фестиваля с 20 августа по 10 октября.

5 — 8 августа в парке им.Т.Г.Шевченко («Книжная аллея») пройдёт книжная ярмарка, в которой примут участие издательства, книготорговые и полиграфические предприятия, культурные учреждения, образовательные учреждения. Время работы ярмарки: 10.00-20.00.



ПРОГРАММА 5-8 АВГУСТА (офлайн)

Парк им. Т. Г. Шевченко, «Книжная сцена», время работы: 11.00-21.00

⧫ Концерт-открытие фестиваля «Энергия книги» (коллаборация Zira).

⧫ Концертная программа ко Дню независимости Украины.

⧫ Программа «Литературные гастроли»:

— Перфоманс «Любовь-Море-Ночь». Вечер литагенства OVO (г.Киев)

— «ШО тут у нас». Литературные гастроли журнала «ШО» в Одессе (г.Киев)

— «Суета сует и всяческая суета». Спектакль театра «Ланжерон» (г.Харьков)

— «Энергия книги» — открытое блиц-интервью с участниками фестиваля.

⧫ Серия мероприятий программы «Одесса в литературе. Литература в Одессе»

⧫ Вечер памяти Михаила Жванецкого

⧫ Благотворительные акции «Книги из добрых рук», «Книги на вырост»

⧫ Профессиональные книжные конкурсы:

— «Одесса на книжных страницах»;

— «Искусство книги».

⧫ «Evergreen»: концерт камерного оркестра Одесской филармонии.

⧫ Концертная программа Одесского академического театра музыкальной комедии.

⧫ Авторские чтения, книжные премьеры, презентации книг участников фестиваля, вечера поэзии и многое другое.

Парк им. Т. Г. Шевченко, детская и подростковая программа на «Территории детского творчества», время работы: 11.00-20.00

⧫ Утренние чаепития с писателями

⧫ Серия мастер-классов для детей «Учимся читать»

⧫ Серия мастер-классов «Пиши легко»

⧫ Занятия «Составляем стихи на английском»

⧫ Дискуссия «Книжное блогерство»

⧫ Художественные мастерские по созданию иллюстраций и комиксов

⧫ «Открытый литмикрофон» для детей и подростков

⧫ Финал и церемония награждения лауреатов Международного конкурса цифровой книжной иллюстрации среди детей и подростков «iParus».



ПРОГРАММА НА ГОРОДСКИХ локациях в АВГУСТЕ

⧫ Дискуссия «Новое измерение свободы слова»

5 августа, 14.00-16.00, Одесская национальная научная библиотека

С участием украинских публицистов, писателей, журналистов, представителей городов литературы ЮНЕСКО.

Дискуссия проходит оффлайн в зале с подключением удалённых спикеров с помощью телемостов.

Международный язык общения — английский. Синхронный перевод.

⧫ Диспут «Взрослые проблемы детской литературы»

6 августа, 12.00-16.00 (с перерывом на кофе), Одесская национальная научная библиотека.

С участием украинских и иностранных издателей, педагогов, писателей, библиотекарей, психологов, родителей, школьников.

Диспут проходит оффлайн в зале с подключением удалённых спикеров с помощью телемостов.

Международный язык общения — английский. Синхронный перевод.

⧫ Цикл «Устные воспоминания»

Литературная Одесса 60-х — 80-х годов. Диалог Евгения Голубовского и Сергея Рядченко

(В рамках программы «Одесса в литературе. Литература в Одессе»)

7 августа, 18.00, гостиница «Лондонская»



ПРОГРАММА В СЕНТЯБРЕ (офлайн)

⧫ Продолжение программы «Литературные гастроли»

⧫ Продолжение программы «Одесса в литературе. Литература в Одессе»

⧫ Цикл программ «Винные чтения»

⧫ Цикл программ «Книжная гастрономия»

⧫ Выставка и презентация альбома Международного конкурса цифровой книжной иллюстрации среди детей и подростков «iParus».

Программа обновляется и дополняется.

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