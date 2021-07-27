Одесса готовится встретить книжный фестиваль

С 5 по 8 августа 2021 года в Одессе пройдёт книжный фестиваль «Зелёная волна». Фестиваль проходит при поддержке Украинского культурного фонда.
Мероприятия фестиваля будут проходить оффлайн, оффлайн+онлайн и онлайн.
Офлайн-программа
Книжная ярмарка фестиваля — с 5 по 8 августа.
Первая часть офлайн-программы — с 5 по 8 августа.
Вторая часть офлайн-программы — в течение сентября.
Локации: г. Одесса, парк им. Т.Г.Шевченко («Книжная аллея», «Книжная сцена», «Территория детского творчества»), Одесская национальная научная библиотека, Одесский литературный музей, гостиница «Лондонская», галерея «ArtOdessa» и другие.
Видеопрограмма
Видеопрограмма транслируется на интернет-ресурсах фестиваля с 20 августа по 10 октября.
5 — 8 августа в парке им.Т.Г.Шевченко («Книжная аллея») пройдёт книжная ярмарка, в которой примут участие издательства, книготорговые и полиграфические предприятия, культурные учреждения, образовательные учреждения. Время работы ярмарки: 10.00-20.00.
ПРОГРАММА 5-8 АВГУСТА (офлайн)
Парк им. Т. Г. Шевченко, «Книжная сцена», время работы: 11.00-21.00
⧫ Концерт-открытие фестиваля «Энергия книги» (коллаборация Zira).
⧫ Концертная программа ко Дню независимости Украины.
⧫ Программа «Литературные гастроли»:
— Перфоманс «Любовь-Море-Ночь». Вечер литагенства OVO (г.Киев)
— «ШО тут у нас». Литературные гастроли журнала «ШО» в Одессе (г.Киев)
— «Суета сует и всяческая суета». Спектакль театра «Ланжерон» (г.Харьков)
— «Энергия книги» — открытое блиц-интервью с участниками фестиваля.
⧫ Серия мероприятий программы «Одесса в литературе. Литература в Одессе»
⧫ Вечер памяти Михаила Жванецкого
⧫ Благотворительные акции «Книги из добрых рук», «Книги на вырост»
⧫ Профессиональные книжные конкурсы:
— «Одесса на книжных страницах»;
— «Искусство книги».
⧫ «Evergreen»: концерт камерного оркестра Одесской филармонии.
⧫ Концертная программа Одесского академического театра музыкальной комедии.
⧫ Авторские чтения, книжные премьеры, презентации книг участников фестиваля, вечера поэзии и многое другое.
Парк им. Т. Г. Шевченко, детская и подростковая программа на «Территории детского творчества», время работы: 11.00-20.00
⧫ Утренние чаепития с писателями
⧫ Серия мастер-классов для детей «Учимся читать»
⧫ Серия мастер-классов «Пиши легко»
⧫ Занятия «Составляем стихи на английском»
⧫ Дискуссия «Книжное блогерство»
⧫ Художественные мастерские по созданию иллюстраций и комиксов
⧫ «Открытый литмикрофон» для детей и подростков
⧫ Финал и церемония награждения лауреатов Международного конкурса цифровой книжной иллюстрации среди детей и подростков «iParus».
ПРОГРАММА НА ГОРОДСКИХ локациях в АВГУСТЕ
⧫ Дискуссия «Новое измерение свободы слова»
5 августа, 14.00-16.00, Одесская национальная научная библиотека
С участием украинских публицистов, писателей, журналистов, представителей городов литературы ЮНЕСКО.
Дискуссия проходит оффлайн в зале с подключением удалённых спикеров с помощью телемостов.
Международный язык общения — английский. Синхронный перевод.
⧫ Диспут «Взрослые проблемы детской литературы»
6 августа, 12.00-16.00 (с перерывом на кофе), Одесская национальная научная библиотека.
С участием украинских и иностранных издателей, педагогов, писателей, библиотекарей, психологов, родителей, школьников.
Диспут проходит оффлайн в зале с подключением удалённых спикеров с помощью телемостов.
Международный язык общения — английский. Синхронный перевод.
⧫ Цикл «Устные воспоминания»
Литературная Одесса 60-х — 80-х годов. Диалог Евгения Голубовского и Сергея Рядченко
(В рамках программы «Одесса в литературе. Литература в Одессе»)
7 августа, 18.00, гостиница «Лондонская»
ПРОГРАММА В СЕНТЯБРЕ (офлайн)
⧫ Продолжение программы «Литературные гастроли»
⧫ Продолжение программы «Одесса в литературе. Литература в Одессе»
⧫ Цикл программ «Винные чтения»
⧫ Цикл программ «Книжная гастрономия»
⧫ Выставка и презентация альбома Международного конкурса цифровой книжной иллюстрации среди детей и подростков «iParus».
Программа обновляется и дополняется.
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