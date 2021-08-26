В Одессе разоблачили интернет-мошенницу

Одесская киберполиция разоблачила 24-летнюю горожанку в интернет-мошенничестве.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, создав профиль под видом магазина по продаже одежды, злоумышленница на условиях полной предоплаты предлагала товар, которого у неё в помине не было в наличии. Когда же доверчивые покупатели осуществляли оплату на её банковскую карту, женщина прекращала с ними связь.

Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Одесской области совместно со следователями отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы провели в доме мошенницы обыск и в качестве вещественных доказательств противоправной деятельности изъяли мобильные телефоны, банковские карты.

Отмечается, что злоумышленница «кинула» по меньшей мере десять граждан. Есть ли другие пострадавшие, пока устанавливается.

Фигурантке объявили подозрение и поместили под домашний арест.

За мошенничество, совершённое путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, женщине грозит от трёх до восьми лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года киберполиция пресекла мошенническую деятельность 46-летней жительницы Одесской области, которая обманывала граждан на продаже детских вещей.

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