Клерк одесского банка завладел 30 тысячами гривен своего клиента

В Одессе правоохранители разоблачили работника одного из банков в присвоении денег клиента.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, сотрудники киберполиции установили, что работник банка с помощью собственного электронного кабинета сменил номер контактного телефона клиента, его паспортные данные и ИНН. Использовав предоставленные ему электронные доступы к внутренним банковским сетям и системам, правонарушитель оформил заявку на выдачу почти 30 тысяч гривен, которые находились на карточном счёте клиента, и завладел ими.

Фигуранту объявлено подозрение в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывалась в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранилась на носителях такой информации, как лицу, имевшему право доступа к ней (ч.1 ст. 362 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух до четырёх тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года одесские правоохранители разоблачили аферы двух жителей Одессы — 33-летнего, торговавшего в интернете детскими игрушками, и 18-летнего, предлагавшего имитационные купюры украинской гривни.

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