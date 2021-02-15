В Одесском зоопарке назвали пары года

Победителями конкурса Одесского зоопарка «Пара года 2021», который проводили ко Дню всех влюблённых, стали медведи Поляна и Бумер.

Об этом сообщает КУ «Одесский зоопарк» в Facebook.

«Одна из самых романтичных пар зоопарка, они очень бережно относятся друг к другу, наши посетители могли видеть, как они купаются и проводят время вместе», — говорится в сообщении.

Второе место в конкурсе заняли венгерские быки.

Третье место у зелёных мартышек.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года в Одесском зоопарке родились малыши зебр, венгерских быков и зелёных мартышек.

Фото: КУ «Одесский зоопарк»/Facebook

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