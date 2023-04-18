В пруд Одесского зоопарка выпустили японских карпов

В центральный пруд Одесского зоопарка выпущены карпы Кои, которые перезимовали в закрытом помещении.

Об этом сообщает сайт зоопарка.

Теперь, с наступлением тёплых весенних дней, любители природы могут совершить прогулку по Одесскому зоопарку и посмотреть на этих удивительных рыбок.

Для справки. Кои – искусственно выведенная порода карпа в Японии. Имеет яркую и необычную окраску, часто золотую. Карпы плывут против течения, поэтому эта рыба олицетворяет упорство в достижении цели, силы и духовной победы над собой.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Одесский зоопарк отметил своё 100-летие.

Фото: Одесский зоопарк

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