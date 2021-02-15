Одесса почтила память воинов-интернационалистов

15 февраля по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 32-й годовщины вывода ограниченного контингента войск с территории Демократической Республики Афганистан в Одессе прошли памятные торжественные мероприятия.

С утра одесситы возложили цветы к памятникам и монументам погибшим воинам-интернационалистам на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи, в парке на 7-й ст. Большого Фонтана, к подножию памятника воинам-интернационалистам в парке им. Т. Г. Шевченко.

Как сообщает наш корреспондент, к 11 часам в парке у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в афганской войне 1979-1989 гг.» стали собираться бывшие воины-афганцы, представители общественных ветеранских организаций, молодёжи, духовенства. Пришел также председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий.

В храмах Одессы состоялись панихиды по погибшим военнослужащим.

В учебных заведениях и библиотеках города в течение февраля запланировано проведение тематических мероприятий.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod