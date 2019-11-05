Запредельный цинизм: в Одессе наживались на малообеспеченных семьях

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей чиновницы — фигуранта схемы растраты и присвоения бюджетных средств, которые должны были поступить малообеспеченным семьям.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе расследования установлено, что в 2015 — 2017 годах должностное лицо Управления здравоохранения, материнства и социальной защиты населения Ширяевской райгосадминистрации Одесской области и его пособница организовали незаконное начисление и выплату денег жителям района, которые не имели никаких прав на такие выплаты.

Отмечается, что по такой схеме 7 человек противоправно получили помощь, как малообеспеченные семьи, а одна гражданка даже получила сразу 3 вида выплат, в том числе по рождению ребенка, хотя даже не была беременной.

Эти преступные действия государственному бюджету обошлись в 340 тысяч гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Одесской области.