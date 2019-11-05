Одесские фонтаны готовят к зиме по-новому

В ходе подготовки одесских фонтанов к зиме специалисты КП «Сервисный центр», учитывая европейский опыт, два фонтана законсервировали по новой методике – полностью запечатали их листами металла.

Об этом сообщает официальный сайт города.

В прошлом году в рамках эксперимента был таким образом запечатан один фонтан, в этом году два — «Ваза малая» (парк Шевченко) и в Горсаду.

«Чаши фонтанов застилают оцинкованным железом, которое крепится на специальные балки (подпорные столбы) и обрешётку. Кроме того, на верхнюю часть фонтана «Ваза малая» в парке имени Т. Г. Шевченко ещё надет защитный чехол, сделанный специально под заказ по размерам данной конструкции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая технология позволяет защищать чаши фонтанов от внешнего воздействия, в том числе осадков и действий вандалов.

На остальных фонтанах специалисты коммунального предприятия «Сервисный центр» выполняют работы по освобождению чаш фонтанов от воды, демонтажу форсунок и электродвигателей.

Фото: «Одесса»