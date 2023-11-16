В Одессе готовят к консервации на зиму фонтаны

Длительная тёплая осенняя погода в этом году позволила продлить работу городских фонтанов почти на месяц. Обычно все одесские фонтаны консервируют в зимний период до 1 ноября, а расконсервируют с 1 апреля.

Осень-2023 подарила одесситам ещё два месяца лета. Из 27 фонтанов, которые находятся на балансе Коммунального предприятия «Сервисный центр», ещё продолжают радовать одесситов и гостей города четыре фонтана, — информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Все они расположены в центре города: на Театральной площади, Приморском бульваре, в Городском саду и Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко (фонтан «Ваза малая»). Консервация этих четырёх фонтанов запланирована на следующую неделю – с 20 по 24 ноября», — говорится в сообщении.

Весной открытие сезона фонтанов состоялось по графику в начале апреля. В течение всего весенне-летне-осеннего периода, как всегда, специалисты КП «Сервисный центр» проводят текущее обслуживание фонтанов: уборку чаш фонтанов и сбор мусора, который попадает в воду, чистку наружных фильтров и форсунок, промывку песчаного фильтра и добавление воды к нужному уровню.

Отмечается, что периодически одесские фонтаны подвергались актам вандализма. Так, на фонтане, расположенном на Привокзальной площади, неизвестными лицами неоднократно были сломаны форсунки. А ещё обычно в чашу этого фонтана попадает большое количество бытового мусора.

Также в этом году повреждён фонтан в Горсаду. Летом неустановленный мужчина залез на верхний контур фонтана, в результате чего были выведены из строя динамические форсунки этого контура.

Наибольшее количество актов вандализма испытывал фонтан на Крымском бульваре. Большое количество подростков, несмотря на многочисленные замечания и установленные запрещающие таблички, находились в фонтане, выкручивали форсунки, на верхней чаше срывали гранитное покрытие и выводили из строя трубопроводы верхней чаши.

Все работы по восстановлению оборудования фонтанов и устранению различных повреждений возлагаются на специалистов КП «Сервисный центр», которые, несмотря на все возможные трудности военного времени, продолжают достойно выполнять свою работу.

Фото: «Одесса»

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