15-летний убийца получил подозрение одесских прокуроров

Прокуроры Коминтерновской местной прокуратуры сообщили о подозрении 15-летнему жителю города в умышленном убийстве из корыстных побуждений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в субботу, 02 ноября, подозреваемый вместе с потерпевшей, в компании других девушек и парней, находились за городом, на территории Лиманского района.

После того, как подросток с девушкой отошли от места общего отдыха и остались одни, находясь в нетрезвом состоянии, парень начал бить и душить потерпевшую, а затем забрал телефон и скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас подозреваемый задержан. Прокуратура также направила в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дело находится на контроле отдела ювенальной юстиции прокуратуры области, а досудебное расследование осуществляют следователи Лиманского отдела полиции.

Как сообщала Одесса News, 4 ноября в Одессе состоялся брифинг начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Олег Беха, рассказавшего подробности убийства 15-летней одесситки.