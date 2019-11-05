Freedom House назвал Украину «частично свободной» в доступе к интернету

Украина оказалась в списке «частично свободных стран» в рейтинге «Свобода в сети-2019» правозащитной организации Freedom House.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт организации.

«Показатели доступа в интернет в Украине существенно не изменились в 2018-19 годах. Доступ остаётся свободным для большинства населения. Украинский рынок информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) достаточно разнообразен, хотя он пострадал из-за более широких экономических трудностей в стране, кризис после оккупации Крыма Россией и продолжающийся конфликт на востоке Донбасса», — отмечают в Freedom House.

В прошлом году Украина также получила статус «частично свободной».

Отмечается, что согласно рейтингу-2019, выше Украины расположились такие страны бывшего СНГ, как «частично свободный» Кыргызстан, и вполне «свободные» Армения и Грузия. Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Россия признаны Freedom House как страны с «несвободным» доступом к сети.

Кстати. Рейтинг организации Freedom House «Свобода в сети-2019» оценивает свободу доступа в интернет в 65 странах, на которые приходится 87% пользователей сети по всему миру. Отчётный период нового рейтинга приходится на июнь 2018 — май 2019 годов.