Предприниматель из Одессы «кинул» своего коллегу из Винницы на 417 тысяч гривен

Полицейские сообщили о подозрении жителю Одессы в мошенничестве, совершённом в больших размерах.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, правонарушитель завладел более 400 тысячами гривен винничанина путём злоупотребления доверием мужчины.

«28-летний одессит, работающий на одном из крупнейших рынков региона, поддерживал дружеские отношения с 36-летним предпринимателем из Винницкой области. В начале октября потерпевший договорился со знакомым о том, что тот поможет приобрести ему товар в Одесской области и отправит по почте. А на покупку перечислил 417 250 гривен. Как оказалось, товарищ согласился, но намерения выполнять обещание не было», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенник заказал в одной из компаний доставки экспресс-накладные, продемонстрировал их винничанину, заверив его в том, что отправил товар.

Пострадавший рассказал полицейским, что раньше он уже заказывал товар таким способом и всё было хорошо, поэтому и в этот раз не волновался.

«Следователи Одесского районного управления полиции № 2 под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры сообщили правонарушителю о подозрении в завладении чужим имуществом в крупных размерах путём злоупотребления доверием (мошенничество). Это преступление предусмотрено ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается следствие», — отметил начальник Одесского районного управления полиции №2 Александр Драган.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в Одессе стражи порядка задержали государственного исполнителя по подозрению в получении взятки в размере 12,5 тысяч гривен.

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