Кресло-мешок — отличный новогодний подарок под ёлочку

О такой новинке мечтают многие дачники, аграрии, студенты, строители и даже курьеры уличной еды… И не только.

Речь пойдёт о кресле-мешке, который много места не занимает, но зато всегда, когда уж на ногах стоять больше нет сил, его можно вытащить, установить за доли секунды и максимально настроить под особенности своей фигуры.

Новинку называют ещё и креслом-подушкой, и пуф-мешком. Но как её не назови, а преимущества у неё говорят сами за себя. Чтобы убедиться в этом, достаточно детальнее разобраться, зайдя на сайт магазина SanchoBag.com.ua.

Во-первых, новинка комфортна. Приятная глазу и на ощупь ткань такой бескаркасной мебели, безукоризненная выкройка, а также современный стиль — всё это факторы, которые являются определяющими при выборе покупки.

Кроме того, кресло-мешок не травмоопасно — удариться об него невозможно. Благодаря маленькому весу, двигать его туда-сюда может ребёнок. Да и стоит он не дорого.

Например, цена на кресло-мешок или пуф-мешок от SanchoBag, который пользуется наибольшим спросом, стартует от 689 гривен.

Не отличается дороговизной и bean-bag, который можно выбрать в интернет-магазине из большого разнообразия моделей, по размеру, цвету и качеству ткани.

Нравится клиентам интернет-магазина и классическая итальянская модель в виде груши. Такое кресло универсально. Его можно расположить в зелёной зоне и в офисе, на даче и в квартире. Водоотталкивающие ткани, из которых сшиты кресла, позволяют их использовать не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах.

Достаточно позвонить менеджеру магазина, и Вы получите исчерпывающую информацию о креслах-мешках: и какие модели бывают, и какой расцветки, и какие скидки при покупке, и форма оплаты, и даже доставки.

А покупку кресла-мешка можно осуществить в будни с 10:00 до 19:00, а также в выходные с 11:00 до 17:00.

Более того, если у Вас возникли сомнения по поводу качества новинки, вы можете купить кресло-мешок SanchoBag с гарантией.

Скептики сразу спросят, а как его чистить? Во-первых, есть модели с чехлом, если не хотите с чехлом, то почистить кресло-мешок можно хоть дома, хоть в химчистке: из эко-кожи — влажной губкой, смоченной в мыльном растворе или влажной салфеткой, из квинса или велюра — в стиральной машинке в режиме «деликатная стирка».

Предлагаемые модели выпускаются в трёх размерах: S (маленький) — высотой 90 сантиметров и диаметром в 60; M (универсальный) — высотой 110 и диаметром 80 cантиметров; L (большой) — высотой 130 см и диаметром 90 см.

Не откажите себе в удовольствии положить своим друзьям под ёлочку подарок, который они оценят по достоинству. Ведь с такого кресла, ой, как не хочется, вставать.

