Государство, видимо, вернёт себе контроль за оборотом бензина

Антимонопольный комитет по предварительным результатам двух исследований внутреннего рынка светлых нефтепродуктов (высокооктановых бензинов и дизельного горючего) рекомендует Кабинету Министров вернуть государственный контроль за оборотом горючего в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет предоставил в соответствии с исследованиями, проведёнными весной 2022 года, причин и факторов, повлиявших на ограничение предложения на рынке розничной реализации горючего и в связи с установлением цен на топливо в течение этого года, соответствующие рекомендации правительству.

В ведомстве отмечают, что окончательных результатов исследования ещё нет, в то же время комитет решил срочно обратиться к правительству с основными проблемными вопросами, выявленными в ходе исследований.

В частности, АМКУ обнаружил, что после введения военного положения в стране невозможно оценить объёмы топливных рынков, а также реальный спрос и предложение на топливо.

В ходе исследования было установлено, что Государственная служба статистики Украины отменила форму отчётности для субъектов хозяйствования, которая содержала информацию о продаже горючего и прекратила проведение государственных статистических наблюдений за рынком. Госстат не получает данных об объёмах розничного горючего от непосредственных участников рынка, полностью зависящих от информации, предоставленной Государственной налоговой службой по данным системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового.

Вместе с тем, информация, имеющаяся в этой системе, пока неполна, поскольку отдельные субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по производству, реализации и хранению горючего, ограничили доступ к информации об объёме обращения горючего и остатках горючего в местах его хранения.

Таким образом, ни один государственный орган и государство в целом не владеют полной и достоверной информацией об обращении топлива в Украине. При этом государство не может прогнозировать и планировать действия на рынке горючего в связи с отсутствием такой информации и зависит от участников рынков горючего.

Комитет рекомендует правительству определить орган государственной власти и возложить на него полномочия по составлению и ведению фактических и прогнозных балансов спроса и предложения на рынке горючего для недопущения возникновения дефицита.

Также АМКУ рекомендует внести изменения в Налоговый кодекс Украины и восстановить предоставление электронных документов, содержащих данные о фактических остатках горючего и объёме его обращения, регистрации в соответствующих реестрах налоговых или акцизных накладных.

По мнению АМКУ, правительство должно также предоставить АО «Укрзализныця» полномочия осуществлять функции заказчика по закупкам нефтепродуктов и сопутствующих услуг, связанных с закупкой нефтепродуктов по внешнеэкономическим и другим договорам с последующей реализацией.

Как сообщала Одесса News, с 28 апреля на автозаправочных станциях Одесской области возникли задержки с поставками топлива, после чего стоимость горючего повысилась.

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