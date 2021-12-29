Полиция устанавливает обстоятельства убийства в одесском бильярдном клубе (дополнено)

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы, произошедшей 28 декабря в бильярдном клубе на ул.Посмитного.

Как сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области, в результате происшествия огнестрельные ранения получили двое мужчин. Один из них погиб, другой доставлен в больницу.

Отмечается, что информация о стрельбе поступила в полицию от администрации заведения.

«Сейчас на месте работают следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие, с ним проводятся неотложные следственные действия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Дополнено. Как стало известно Одесса News, убийство произошло в бильярдном клубе «Арена», что на Генуэзской. Застрелен известный криминальный авторитет, азербайджанец Назир Алиев, который был в близких отношениях с ранее убитым Надиром Салифовым, более известным как Лоту Гули.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года конфликт со стрельбой произошёл возле ресторана «Ванити» на Екатерининской улице в Одессе.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat