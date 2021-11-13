Одесский университет ВД возглавил новый ректор, пока и.о.

Исполняющим обязанности ректора Одесского государственного университета внутренних дел назначен Сергей Кузниченко.

Как сообщили в вузе, 12 ноября нового руководителя представила преподавателям и студентам заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко и начальник облуправления полиции Николай Семенишин.

«Я уверена, что благодаря слаженной работе всего коллектива, а я ещё раз подчёркиваю, что в Одесском государственном университете внутренних дел действительно очень хороший и профессиональный потенциал, удастся построить качественную систему образования», — заявила замминистра.

«Для меня это большая честь и большая ответственность возглавлять один из старейших вузов системы МВД. Хочу заверить, что я сделаю всё возможное, что от меня зависит и не зависит, чтобы развивать университет в дальнейшем», — ответил Сергей Кузниченко.

На представлении нового руководителя присутствовали первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский и первый заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков.

Для справки. Сергей Кузниченко — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, член-корреспондент Академии правовых наук Украины. В 2015 году назначен заведующим сектором Института законодательства Верховной Рады Украины, а с апреля 2016 года – главным научным сотрудником Института законодательства Верховной Рады Украины. В октябре 2018 года вернулся в Одесский университет внутренних дел, заняв пост проректора по учебно-методической и научной работе.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года Министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ об увольнении с занимаемой должности ректора Одесского университета внутренних дел Вячеслава Аброськина.

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