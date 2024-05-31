Полиция расследует обстоятельства гибели 67-летней одесситки на железной дороге

Полицейские расследуют обстоятельства гибели 67-летней одесситки на железнодорожных путях, что произошло около 18 часов 31 мая в районе станции «Застава III».

Об этом в Facebook сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что на женщину наехал поезд, двигаясь в сторону станции «Застава I».

По словам машиниста, она хотела перебежать через железнодорожные пути. Он начал подавать звуковые сигналы и применять экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. Потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и умерла до приезда скорой.

На месте работала следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей).

«Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о гибели в Одессе мужчины, произошедшей 9 декабря на железной дороге.

Фото: Отделение полиции №3 Одесского райуправления полиции №1

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