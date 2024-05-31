Одесса и Анкара договорились о сотрудничестве

Столичный регион Турции и Одесская область будут сотрудничать в проектах восстановления Украины, экономической, аграрной, инновационной и других сферах. Также рассматривается возможность подписания межрегионального соглашения по наращиванию и развитию двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер по результатам своего видеоразговора с турецкой стороной.

«Восстановление, сотрудничество в экономической, аграрной, инновационной, спортивной и образовательной сферах — эти и другие темы обсудили с губернатором провинции Анкара Турецкой Республики Василом Шахином», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров Олег Кипер предложил губернатору рассмотреть возможность подписания межрегионального соглашения для наращивания и развития двустороннего сотрудничества, организации отдыха детей военных и временно перемещённых лиц в провинции Анкара, «чтобы дети могли пожить хоть некоторое время без воздушных тревог и обстрелов, оздоровиться, познакомиться с новой культурой и традициями дружественной страны».

Как сообщала Одесса News, 7 мая 2024 года мэр Одессы Геннадий Труханов находился с официальным визитом в Стамбуле.

Фото: ООГА/Telegram

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