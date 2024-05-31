Одесская морская академия отмечает своё 80-летие

Одесский Национальный университет «Одесская морская академия» отмечает 80-летие со дня создания.

По случаю даты заместитель мэра Павел Вугельман поздравил и наградил коллектив учебного заведения, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Одесса всегда была морскими воротами Украины. Она всегда была и есть городом моряков. Искренне признателен коллективу морской академии за подготовку высококвалифицированных и профессиональных специалистов. Желаю ещё много лет успешно воспитывать моряков и развивать нашу Украину!» – сказал вице-мэр.

Кстати. За время существования с 1944 г. Одесская морская академия имела различные наименования: Одесское высшее мореходное училище, Одесское высшее инженерное морское училище, Одесская государственная морская академия, Одесская национальная морская академия, Национальный университет «Одесская морская академия» (НУОМА). На протяжении всей истории учебного заведения был обеспечен высокий профессионализм научно-педагогического персонала, стандарты образования и практической подготовки курсантов, отвечающих международным и национальным требованиям.

По информации ректора университета, заслуженного работника образования Украины, доктора технических наук, профессора Михаила Миюсова, «всего университетом за 2023 год выпущено 1862 специалиста разных уровней от младшего специалиста до магистра. В условиях военного положения университет сумел организовать проведение учебного процесса, обеспечить возможность курсантам пройти практическую подготовку на тренажёрах и в лабораториях и судах, пройти выпускную аттестацию. У выпускников университета есть хорошие возможности трудоустройства по специальности. Диплом выпускника НУОМА предоставляет широкие перспективы карьерного роста как на флоте, так и на берегу, на предприятиях и в компаниях морской индустрии».

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте встретились с курсантами и профессорско-преподавательским составом Военной академии и Института Военно-Морских сил Национального университета «Одесская морская академия».

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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