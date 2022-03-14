В школах Одессы началось онлайн-обучение, в том числе и в школах искусств.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Мы начали обучение онлайн. Просим с пониманием относиться и учителей, и родителей. Всем сейчас тяжело. Независимо от того, где вы, выходите на столько уроков, сколько можете. Просьба к тем, кто не в Одессе, не имеет постоянного Интернета: пожалуйста, подключайтесь, когда можете, когда удаётся. Но большинство на связи и уроки будут», — заверила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Кроме того, как сообщила директор Департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, сегодня началось онлайн-обучение и в художественных школах города.

Как информировала Одесса News, украинские абитуриенты не будут сдавать внешнее независимое оценивание в 2022 году.

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